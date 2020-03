Učiteľ v čase krízy

Učitelia u nás práve v tomto krízovom období čelia úplne novým výzvam. Nikto ich na to nepripravil, nikto nevyškolil a nikto momentálne nepovie:,, Robte to takto.“ Napriek všetkému vzdelávanie nezamrzlo niekde v karanténe.

Spomínam si na starodávny seriál „Skippi.“ Pamätám si obraz chlapca, ktorý komunikuje so svojím učiteľom cez rádiovú vysielačku niekde v austrálskej pustatine. Nuž áno, škola na diaľku nie je žiadna novinka. Učitelia u nás práve v tomto krízovom období čelia úplne novým výzvam. Nikto ich na to nepripravil, nikto nevyškolil a nikto momentálne nepovie:,, Robte to takto.“ Napriek všetkému vzdelávanie nezamrzlo niekde v karanténe. Vo svojich domácnostiach ,s tým čo majú, sa učitelia naozaj zodpovedne postavili k novej situácii.

Nie, nemáme jednotný systém, nemáme služobné notebooky a zásobu predpísaného vzdelávacieho softvéru. Minister školstva sa bude mať čo obracať, aby dokázal nastaviť vzdelávanie na čo najvyššiu možnú úroveň. Uvedomme si ale, že toto je mimoriadna situácia a vyžaduje si aj mimoriadne opatrenia. Nech už vymyslí ministerstvo čokoľvek, nebude to náhrada bežného vyučovania, ako sa vraví, jedna k jednej. Učitelia spoza svojich počítačov, nech už budú akokoľvek kreatívni, nemôžu plnohodnotne nahradiť priamy kontakt so svojimi žiakmi. Rodičia budú mať naozaj o niečo viac práce, ak budú chcieť svojim deťom pomôcť.

Ja sám som učiteľ základnej školy. Ráno zapínam počítač, aby som skontroloval správy a domáce úlohy. Pripravujem materiály pre žiakov, študujem rozmanitý digitálny obsah a potom sa ho snažím ponúknuť svojim žiakom. Nie, nikoho neterorizujem záplavou domácich úloh. Ba práve naopak, teším sa z každej detskej reakcie, z každej odovzdanej úlohy. Viem, že aj moji žiaci, tak trochu uväznení vo vlastných domovoch, to nemajú ľahké. Momentálne nič nie je dôležitejšie ako zostať zdraví a v bezpečí.

Myslím, že nič by sa nestalo, ak by sa Testovanie T9 v takejto situácii zrušilo. Deviataci sú zbytočne vystavovaní stresu a neistote. Na stredné školy, ktoré berú bez prijímačiek ,sa aj tak dostanú a na tie, čo robia prijímačky, sa aj tak budú musieť učiť. Jedine žiaci, ktorí by urobili T9 na 90/90 bodov, stratia možnosť pohodlne nastúpiť na vybranú školu bez prijímačiek. Povedzme si ale úprimne. Žiak, ktorý napíše Testovanie T9 takmer na plný počet bodov, väčšinou nemá žiadny problém ani s prijímacími pohovormi. Situácia je ťažká, no napriek tomu žiaci veľmi pozitívne reagujú na e learning. Dokonca úlohy posielajú aj takí žiaci, ktorí s tým počas klasického vyučovania mávajú problém. Ako dlho vydrží takto školstvo fungovať? Nuž, koľko bude treba. Učitelia sú pripravení a každý deň sa zdokonaľujú v práci so svojimi školskými systémami.

V zásade najpoužívanejším je AsC agenda s webovým rozhraním edupage.org. Každý systém, ktorý by mal čo najefektívnejšie nahradiť klasické vzdelávanie, musí obsahovať isté potrebné portfólio funkcií a nástrojov. Musí mať rozhranie pre učiteľa aj pre žiaka. Učiteľ musí mať možnosť žiakovi poslať zdroj vedomostí a následne možnosť spätnej väzby v podobe domácej úlohy. Učiteľ môže žiakovi zadať aj test. Známkovanie je v takomto prípade samozrejmosťou. Systém edupage.org toto všetko má a omnoho viac. Je zabehnutý na obrovskom množstve škôl a v základnej verzii dokonca bezplatný. Ja si myslím, že nemusíme objavovať koleso.

Kolegyne, kolegovia, ak tento systém máte, neváhajte ho používať. V konečnom dôsledku to môže byť spôsob, ako riešiť globálne problém so vzdelávaním na diaľku. Vašu snahu potom určite ocenia tak rodičia, ako aj deti.