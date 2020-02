Šanca tu je

Nuž ktorý milionár/ oligarcha naleje peniaze do strany, ktorá chce bojovať za práva zamestnancov, za práva živnostníkov - malých a stredných podnikateľov, za práva ľudí ohrozených chudobou? Nie, boháči na vás kašlú!

Sme svedkami najodpornejšej a zároveň najdrahšej predvolebnej kampane v moderných dejinách slovenskej demokracie. Nielen že to hovorí o tom, že peniaze krivia charakter, ale aj že za peniaze si kúpite takmer všetko. Strana Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby je absolútne autentická a myšlienky, ktoré presadzuje, aj sama žije. Na celú volebnú kampaň minie toľko financií ako povedzme PS/Spolu za jeden deň. Áno, sme stranou chudoby a nehanbíme sa za to. Nevieme si kúpiť vaše hlasy ako diletanti z vládnej koalície. Máme skvelý program a kvalitných odborníkov. To, čo nemáme, sú peniaze. Nuž ktorý milionár/ oligarcha naleje peniaze do strany, ktorá chce bojovať za práva zamestnancov, za práva živnostníkov - malých a stredných podnikateľov, za práva ľudí ohrozených chudobou?

Nie, boháči na vás kašlú! Tak až pôjdete voliť, spomeňte si, že 8 hodín denne trávite v práci a že možno 2-3 hodiny denne trávite prípravou na prácu alebo cestovaním do práce. Zo 16 hodín bežného pracovného dňa ste 10 hodín zamestnaní prácou alebo vecami, ktoré s prácou súvisia. Tak až raz budete držať v rukách kladivo, lopatu, krompáč, pero, kalkulačku alebo sedieť za počítačom, tak si spomeňte , v čom sú vaše naozajstné problémy. Bude vaša lopata ľahšia, keď nepodpíšeme nejaký Istanbulský dohovor? Vaše kladivo bude búchať do železa samo od seba ,keď LGBTI komunita nebude mať prístup k svojim základným ľudským právam? Čo pani sekretárka? Napíše sa 10 strán textu samých od seba, ak zakážeme potraty? A čo chlieb? Budú ho rozdávať zadarmo, keď vystúpime z EU? Necháte si nadávať jednými alebo druhými do fašistov alebo liberálov, lebo potom už môžete byť v robote o hodinu kratšie?

Všetko samé sprostosti! V robote strávime riadny kus života. Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby bude bojovať za vás pred voľbami aj po voľbách. Či v parlamente, či mimo neho. Z nás žiadne milionárske triky poslancov neurobia. Naša sila ste len vy, milí pracujúci. Vyberte si sami. Iluzionistov, ktorí predvádzajú krásne, no drahé divadlo, za ktorým je len a len podfuk, alebo skutočnú voľbu nie pre nás, ale pre samých seba. Rozhodnite sa, či za svoju prácu chcete dostať riadne zaplatené, či sa má váš zamestnávateľ starať o vás ako o ľudí, nie ako o nástroje na výrobu produktov. Chcete byť zdravší, vzdelanejší a šťastnejší v modernej krajine alebo budete len pandrláci so silou jedného volebného hlasu, po ktorých už po voľbách ani pes neštekne?

V roku 2020 voliť číslo 20 je viac ako symbolické. Vo fabrikách, vo firmách, za volantmi traktorov a nákladiakov, zahrabaní v papieroch či zhrbení za počítačmi - všade budeme s vami.