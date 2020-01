Odpoveď na Kotlebu je Solidarita

Keď vidím mravca, ako nesie slamku do mraveniska vidím aj tak trochu seba. Som humanista, otec, manžel, učiteľ a mravec. Na všetko je v živote ľudskom čas..... V tomto mojom je čas sa vyjadriť. Nemlčať, ale posunúť to na čo myslím, to čo považujem za dôležité ďalej. V blogu sa preto budem venovať celospoločenským témam a aj politike. Naša spoločnosť potrebuje zmenu, potrebuje reformu a možno aj revolúciu. Táto zmena, ale musí byť ako stavba mraveniska. Precízna harmónia veľkého počtu slamiek s veľkým počtom mravcov. A výsledok? No, keď to dokážu mravce...... :-)